Сериал по мотивам романа Ника Хорнби. На первый взгляд, у Роб всe отлично. Она красива, умна и у нее по-настоящему любимая работа: героиня – меломанка, владеющая собственным музыкальным магазином. Почему же, имея на руках столько козырей, девушка никак не может наладить личную жизнь? Страдая от очередного расставания, Роб решает сама разобраться в этом вопросе и выяснить у своих бывших, что именно пошло не так.

