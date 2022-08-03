8.92020, High Fidelity
Мелодрама, Музыка18+
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Меломанка (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Сериал по мотивам романа Ника Хорнби. На первый взгляд, у Роб всe отлично. Она красива, умна и у нее по-настоящему любимая работа: героиня – меломанка, владеющая собственным музыкальным магазином. Почему же, имея на руках столько козырей, девушка никак не может наладить личную жизнь? Страдая от очередного расставания, Роб решает сама разобраться в этом вопросе и выяснить у своих бывших, что именно пошло не так.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДРРежиссёр
Джеффри
Рейнер
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- Режиссёр
Наташа
Лионн
- ЧНРежиссёр
Чиоке
Нассор
- Актриса
Зои
Кравиц
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ДХАктёр
Дэвид
Х. Холмс
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ЭДАктёр
Эдмунд
Донован
- НМАктриса
Надин
Малуф
- АОАктёр
Антонио
Ортиз
- ТДАктёр
Томас
Доэрти
- СКСценарист
Сара
Кусерка
- ВУСценарист
Вероника
Уэст
- ЛМСценарист
Ли
Мэйнард
- ХБСценарист
Хейли
Блэкол
- ФХПродюсер
Франклин
Харди
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АКХудожница
Альмитра
Кори
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КХМонтажёр
Катрин
Хайт
- ККОператор
Кармен
Кабана
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон