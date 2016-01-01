Медвежонок Бамси и дочь волшебницы (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.62016, Bamse och häxans dotter
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 1
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 2
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 3
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 4
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 5
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 6
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 7
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 8
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 9
- 6+8 мин
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Юный спасатель помогает всем, кто попал в беду. И вот на этот раз ему предстоит помешать злобному и жадному до денег бизнесмену затопить весь лес: расчeтливый предприниматель узнал, что под дамбой находится золото, которое он намерен достать любой ценой.
СтранаШвеция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
6.0 IMDb