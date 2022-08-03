Медвежонок Бамси и дочь волшебницы (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.62016, Bamse och häxans dotter
Эта серия пока недоступна
Юный спасатель помогает всем, кто попал в беду. И вот на этот раз ему предстоит помешать злобному и жадному до денег бизнесмену затопить весь лес: расчeтливый предприниматель узнал, что под дамбой находится золото, которое он намерен достать любой ценой.
СтранаШвеция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
6.0 IMDb