Медвежонок Бамси и дочь волшебницы (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Юный спасатель помогает всем, кто попал в беду. И вот на этот раз ему предстоит помешать злобному и жадному до денег бизнесмену затопить весь лес: расчeтливый предприниматель узнал, что под дамбой находится золото, которое он намерен достать любой ценой.

