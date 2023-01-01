Медвежонок Бамси и дочь волшебницы (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Юный спасатель помогает всем, кто попал в беду. И вот на этот раз ему предстоит помешать злобному и жадному до денег бизнесмену затопить весь лес: расчeтливый предприниматель узнал, что под дамбой находится золото, которое он намерен достать любой ценой.



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