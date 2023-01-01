Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
Wink
Детям
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы

Медвежонок Бамси и дочь волшебницы (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Bamse och häxans dotter 1 сезон
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Юный спасатель помогает всем, кто попал в беду. И вот на этот раз ему предстоит помешать злобному и жадному до денег бизнесмену затопить весь лес: расчeтливый предприниматель узнал, что под дамбой находится золото, которое он намерен достать любой ценой.

Все сезоны сериала Медвежонок Бамси и дочь волшебницы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.0 IMDb