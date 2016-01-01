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Медичи: Правители Флоренции
1-й сезон
1-я серия

Медичи: Правители Флоренции (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Medici: Masters of Florence
Триллеры, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История восхождения богатой и влиятельной династии Медичи. После загадочной смерти Джованни, главы семьи, его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать свое могущество.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медичи: Правители Флоренции»