Медичи: Правители Флоренции
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Медичи: Правители Флоренции

Медичи: Правители Флоренции (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Medici: Masters of Florence 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История восхождения богатой и влиятельной династии Медичи. После загадочной смерти Джованни, главы семьи, его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать свое могущество.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медичи: Правители Флоренции»

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