Медичи: Правители Флоренции (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Medici: Masters of Florence 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История восхождения богатой и влиятельной династии Медичи. После загадочной смерти Джованни, главы семьи, его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать свое могущество.
Все сезоны сериала Медичи: Правители Флоренции смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИталия, Франция, Великобритания
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Зарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Дюге
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- ДКРежиссёр
Джон
Кассар
- ЖМРежиссёр
Жан
Микелини
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- АМАктриса
Алессандра
Мастронарди
- СКАктриса
Синнёве
Карлсен
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- ДШАктёр
Дэниэл
Шарман
- СдАктёр
Себастьян
де Соуса
- ПРАктёр
Пьетро
Рагуза
- АШАктриса
�Анабель
Шолей
- ДБАктёр
Дэвид
Брэндон
- АРАктриса
Аврора
Руффино
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ФССценарист
Фрэнк
Спотниц
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ФФХудожник
Франческо
Фриджери
- ЛФМонтажёр
Лоренцо
�Фанфани
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- АПОператор
Алессандро
Пеши