Медичи: Правители Флоренции (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

История восхождения богатой и влиятельной династии Медичи. После загадочной смерти Джованни, главы семьи, его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать свое могущество.



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