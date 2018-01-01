Медичи: Правители Флоренции (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
2016, Medici: Masters of Florence 8 серий
Триллер, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История восхождения богатой и влиятельной династии Медичи. После загадочной смерти Джованни, главы семьи, его непохожие сыновья Козимо и Лоренцо продолжают наращивать свое могущество.

Страна
Италия, Великобритания, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

