Мечтательница. Быть Карен Бликсен. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
1-й сезон
4-я серия
7.62022, Drømmeren
Драма, Биография18+
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Мечтательница. Быть Карен Бликсен (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Будущая писательница Карен Бликсен пытается найти себя на родине спустя долгие годы на кофейной плантации в Восточной Африке. Биографическая драма из Дании с Конни Нильсен.

1930-е годы прошлого века. Карен Бликсен возвращается в дом, где она провела детство. Годы, которые она прожила в Кении, не прошли бесследно. Бликсен потеряла все — деньги, мужа и здоровье. Кажется, выбраться из ямы уже не получится, но стремление к независимости и творчеству не дает ей опустить руки. При поддержке семьи, а также используя свое буйное воображение, Бликсен станет одной из самых известных датских писательниц.

О ее пути к признанию и счастью расскажет сериал «Мечтательница» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мечтательница. Быть Карен Бликсен»