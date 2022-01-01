Мечтательница. Быть Карен Бликсен (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Будущая писательница Карен Бликсен пытается найти себя на родине спустя долгие годы на кофейной плантации в Восточной Африке. Биографическая драма из Дании с Конни Нильсен.



1930-е годы прошлого века. Карен Бликсен возвращается в дом, где она провела детство. Годы, которые она прожила в Кении, не прошли бесследно. Бликсен потеряла все — деньги, мужа и здоровье. Кажется, выбраться из ямы уже не получится, но стремление к независимости и творчеству не дает ей опустить руки. При поддержке семьи, а также используя свое буйное воображение, Бликсен станет одной из самых известных датских писательниц.



О ее пути к признанию и счастью расскажет сериал «Мечтательница» 2022 года



