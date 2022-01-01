Мечтательница. Быть Карен Бликсен. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
1-й сезон
6-я серия
7.62022, Drømmeren
Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Мечтательница. Быть Карен Бликсен (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Будущая писательница Карен Бликсен пытается найти себя на родине спустя долгие годы на кофейной плантации в Восточной Африке. Биографическая драма из Дании с Конни Нильсен.

1930-е годы прошлого века. Карен Бликсен возвращается в дом, где она провела детство. Годы, которые она прожила в Кении, не прошли бесследно. Бликсен потеряла все — деньги, мужа и здоровье. Кажется, выбраться из ямы уже не получится, но стремление к независимости и творчеству не дает ей опустить руки. При поддержке семьи, а также используя свое буйное воображение, Бликсен станет одной из самых известных датских писательниц.

О ее пути к признанию и счастью расскажет сериал «Мечтательница» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Мечтательница 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мечтательница. Быть Карен Бликсен»