Мечтательница. Быть Карен Бликсен (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 1
- 18+39 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Мечтательница. Быть Карен Бликсен
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Будущая писательница Карен Бликсен пытается найти себя на родине спустя долгие годы на кофейной плантации в Восточной Африке. Биографическая драма из Дании с Конни Нильсен.
1930-е годы прошлого века. Карен Бликсен возвращается в дом, где она провела детство. Годы, которые она прожила в Кении, не прошли бесследно. Бликсен потеряла все — деньги, мужа и здоровье. Кажется, выбраться из ямы уже не получится, но стремление к независимости и творчеству не дает ей опустить руки. При поддержке семьи, а также используя свое буйное воображение, Бликсен станет одной из самых известных датских писательниц.
О ее пути к признанию и счастью расскажет сериал «Мечтательница» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Сериал Мечтательница 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Актриса
Конни
Нильсен
- ХФАктёр
Хоаким
Фьелструп
- ЛМАктриса
Лене
Мария Кристенсен
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ЛОАктёр
Лохланн
О’Мира
- ЙКАктёр
Йоханнес
Кунке
- КЭАктриса
Катинка
Эверс-Янсен
- ДГСценарист
Дуня
Грю Йенсен
- КЛСценарист
Кэролин
Лет
- Сценарист
Конни
Нильсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- МДКомпозитор
Мартин
Дирков