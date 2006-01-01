Майор Ветров. Серия 4
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Майор Ветров (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72006, Майор Ветров. Серия 4
Боевик18+

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О сериале

Майор Роман Ветров, ветеран афганской войны, кадровый офицер спецназа, пытается сорвать преступный план международной наркомафии. В неравной схватке с наркодельцами Ветров испытывает множество ударов судьбы: погибает его отец, любимая девушка выходит замуж за бывшего друга. Майор становится жертвой интриги, тонко разыгранной преступниками, - по приговору суда он безвинно осужден и отправлен в тюрьму.

И только верность долгу чести, несгибаемая воля и мужество помогают майору Ветрову преодолеть все преграды, победить зло и вновь обрести утраченную любовь.

Сериал Майор Ветров 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Боевик
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Майор Ветров»