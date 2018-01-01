WinkСериалыМайор Ветров1-й сезон
Майор Ветров (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
8.72006, Майор Ветров. Сезон 1 4 серии
Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Майор Роман Ветров, ветеран афганской войны, кадровый офицер спецназа, пытается сорвать преступный план международной наркомафии. В неравной схватке с наркодельцами Ветров испытывает множество ударов судьбы: погибает его отец, любимая девушка выходит замуж за бывшего друга. Майор становится жертвой интриги, тонко разыгранной преступниками, - по приговору суда он безвинно осужден и отправлен в тюрьму.
И только верность долгу чести, несгибаемая воля и мужество помогают майору Ветрову преодолеть все преграды, победить зло и вновь обрести утраченную любовь.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- Актёр
Олег
Штефанко
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Анатолий
Васильев
- АПАктёр
Александр
Подобед
- МГАктёр
Мухтар
Гусенгаджиев
- АПАктёр
Александр
Песков
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- ВЯАктёр
Владимир
Янковский
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- АФСценарист
Александр
Франскевич-Лайе
- НЧСценарист
Николай
Чергинец
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ЛШКомпозитор
Леонид
Ширин