Майор Ветров (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Майор Роман Ветров, ветеран афганской войны, кадровый офицер спецназа, пытается сорвать преступный план международной наркомафии. В неравной схватке с наркодельцами Ветров испытывает множество ударов судьбы: погибает его отец, любимая девушка выходит замуж за бывшего друга. Майор становится жертвой интриги, тонко разыгранной преступниками, - по приговору суда он безвинно осужден и отправлен в тюрьму.



И только верность долгу чести, несгибаемая воля и мужество помогают майору Ветрову преодолеть все преграды, победить зло и вновь обрести утраченную любовь.

