Сериалы
Майор Ветров
1-й сезон

Майор Ветров (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

8.72006, Майор Ветров. Сезон 1 4 серии
Боевик18+

О сериале

Майор Роман Ветров, ветеран афганской войны, кадровый офицер спецназа, пытается сорвать преступный план международной наркомафии. В неравной схватке с наркодельцами Ветров испытывает множество ударов судьбы: погибает его отец, любимая девушка выходит замуж за бывшего друга. Майор становится жертвой интриги, тонко разыгранной преступниками, - по приговору суда он безвинно осужден и отправлен в тюрьму.

И только верность долгу чести, несгибаемая воля и мужество помогают майору Ветрову преодолеть все преграды, победить зло и вновь обрести утраченную любовь.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Боевик

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Майор Ветров»