Маяк 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Смотритель космического маяка и единственная выжившая пассажирка корабля защищают станцию от пиратов и пытаются раскрыть тайны друг друга. Наблюдать за актерским дуэтом Лины Хиди и Стефана Джеймса позволит фантастический сериал «Маяк 23» — 1 сезон смотреть онлайн на Wink можно в подписке Amediateka.
Первый сезон знакомит зрителя с Соломоном Смитом, смотрителем Маяка 23 — одной из множества станций, которые помогают кораблям ориентироваться в открытом космосе. Однажды неизвестная поломка не позволяет ему предупредить очередное судно о темной материи на его пути. Единственный человек, которого Соломон смог спасти после крушения — оперативница Астер Кэликс, по иронии судьбы летевшая на Маяк 23, чтобы расследовать появление странных астероидов на его орбите. Астер не доверяет Соломону, который ведет себя слишком отталкивающе, но и у смотрителя есть немало поводов подозревать свою новую знакомую. Вскоре им придется отбросить в сторону разногласия, ведь станция становится целью для космических пиратов. Астер и Соломон выяснят, что у них гораздо больше общего, чем можно было подумать.
Интригующий фантастический мир ждет: включайте сериал «Маяк 23», 1 сезон смотреть онлайн уже можно в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
