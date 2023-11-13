Маяк 23. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Маяк 23
1-й сезон
1-я серия
7.52023, Beacon
Фантастика, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Маяк 23 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Смотритель космического маяка и единственная выжившая пассажирка корабля защищают станцию от пиратов и пытаются раскрыть тайны друг друга. Наблюдать за актерским дуэтом Лины Хиди и Стефана Джеймса позволит фантастический сериал «Маяк 23» — 1 сезон смотреть онлайн на Wink можно в подписке Amediateka.

Первый сезон знакомит зрителя с Соломоном Смитом, смотрителем Маяка 23 — одной из множества станций, которые помогают кораблям ориентироваться в открытом космосе. Однажды неизвестная поломка не позволяет ему предупредить очередное судно о темной материи на его пути. Единственный человек, которого Соломон смог спасти после крушения — оперативница Астер Кэликс, по иронии судьбы летевшая на Маяк 23, чтобы расследовать появление странных астероидов на его орбите. Астер не доверяет Соломону, который ведет себя слишком отталкивающе, но и у смотрителя есть немало поводов подозревать свою новую знакомую. Вскоре им придется отбросить в сторону разногласия, ведь станция становится целью для космических пиратов. Астер и Соломон выяснят, что у них гораздо больше общего, чем можно было подумать.

Интригующий фантастический мир ждет: включайте сериал «Маяк 23», 1 сезон смотреть онлайн уже можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маяк 23»