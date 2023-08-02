WinkДетямМашины-помощники1-й сезон52. Старая машина
8.82019, 52. Старая машина
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Машины-помощники (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн
О сериале
Машины помощники - мультик про самые
разные машинки - скорую помощь, полицейскую машину, пожарную машинку, эвакуатор, кран и другие машинки-помощники!
Маленькие машинки каждое утро выезжают из
своих гаражей и отправляются в путь! В мультике про машинки детки узнают, для чего нужна каждая машинка, и какую работу она выполняет.
СтранаРоссия
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.3 КиноПоиск