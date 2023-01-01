Машины-помощники (мультсериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Почему у «скорой» на крыше огоньки? Зачем нужна бетономешалка? На эти и другие вопросы самым маленьким зрителям ответит сериал «Машины-помощники» от Марии Поддубной.



Сериал состоит из коротких сегментов (малыш не утомится при просмотре), в которых объясняются функции и назначение основных «машин-помощников», которые можно встретить на дорогах. При помощи этого сериала ребенок научится различать машины скорой помощи, полиции, пожарной службы, эвакуатор и некоторые виды строительной техники. Мультфильм простыми словами объяснит, как именно машины помогают человеку, и расскажет о различных особенностях автомобилей специального назначения.



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