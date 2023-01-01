Машины-помощники (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Узнавать о назначении разных служебных машин можно весело и нескучно! В 1 сезоне «Машин-помощников» целых 26 эпизодов, благодаря которым малыш не только научится различать автомобили и их части, но и найдет способы строить для них разные трассы и играть.



В этом развивающем сериале малыши с самого раннего возраста могут получить знания о служебных автомобилях, основах физики и геометрии. В сериях мультфильма обыгрываются различные ситуации, при которых машинки взаимодействуют с объектами окружающего мира и выполняют разные виды работ. Серии длятся всего несколько минут, поэтому малыш не утомится за их просмотром.



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