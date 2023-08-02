Машины-помощники (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

Машины помощники - мультик про самые

разные машинки - скорую помощь, полицейскую машину, пожарную машинку, эвакуатор, кран и другие машинки-помощники!

Маленькие машинки каждое утро выезжают из

своих гаражей и отправляются в путь! В мультике про машинки детки узнают, для чего нужна каждая машинка, и какую работу она выполняет.

