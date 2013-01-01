Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 30 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
5-й сезон
30-я серия

8.52013, Маша и Медведь. Витамин роста
Мультсериалы0+

О сериале

Медведь обходит с осмотром свой огород и обнаруживает, что его тюльпаны совсем зачахли. В этот момент мимо проходит Гималайский медведь-культурист, который ведет под руку Медведицу. Давний соперник насмехается над чахлыми тюльпанами Медведя. И тогда у Медведя возникает план по созданию супервитамина роста. Он запирается в кладовке, которую превращает в самую настоящую лабораторию для химических экспериментов. Но тут... появляется Маша. А ей уж непременно нужно добраться до «витамина роста» и опробовать его..

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

