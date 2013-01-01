Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 30 смотреть онлайн

Медведь обходит с осмотром свой огород и обнаруживает, что его тюльпаны совсем зачахли. В этот момент мимо проходит Гималайский медведь-культурист, который ведет под руку Медведицу. Давний соперник насмехается над чахлыми тюльпанами Медведя. И тогда у Медведя возникает план по созданию супервитамина роста. Он запирается в кладовке, которую превращает в самую настоящую лабораторию для химических экспериментов. Но тут... появляется Маша. А ей уж непременно нужно добраться до «витамина роста» и опробовать его..



