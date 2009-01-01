Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В этой серии Миша и Маша отправляются в лес за новогодней елкой. Проходя мимо лесной железной дороги, Маша дергает рычаг стрелки. Откуда ей было знать, что Дед Мороз как раз по этой дороге отправляется раздавать подарки? Сможет ли он поспеть на праздник вовремя после Машиной проделки?



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