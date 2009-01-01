WinkДетямМаша и Медведь1-й сезон3-я серия
Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.52009, Маша и Медведь. Раз, два, три, елочка, гори!
Мультсериалы0+
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Сюжет
В этой серии Миша и Маша отправляются в лес за новогодней елкой. Проходя мимо лесной железной дороги, Маша дергает рычаг стрелки. Откуда ей было знать, что Дед Мороз как раз по этой дороге отправляется раздавать подарки? Сможет ли он поспеть на праздник вовремя после Машиной проделки?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв