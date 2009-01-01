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Маша и Медведь
1-й сезон
3-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. Раз, два, три, елочка, гори!
Мультсериалы0+

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Сюжет

В этой серии Миша и Маша отправляются в лес за новогодней елкой. Проходя мимо лесной железной дороги, Маша дергает рычаг стрелки. Откуда ей было знать, что Дед Мороз как раз по этой дороге отправляется раздавать подарки? Сможет ли он поспеть на праздник вовремя после Машиной проделки?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»