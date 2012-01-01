Wink
Маша и Медведь
4-й сезон
24-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 24 смотреть онлайн

8.52012, Маша и Медведь. Приятного аппетита
Эта серия пока недоступна

О сериале

"Приятного аппетита!" - это история о том, как Маша помогает Медведю и его дальнему родственнику готовить блюда китайской кухни.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

