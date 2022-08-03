Wink
Детям
Маша и Медведь
2-й сезон
8-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь. Позвони мне, позвони!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В обычный летний день Миша расслабленно играет на гитаре. Спокойствие разрывает телефонный звонок с оповещением о начале футбола. Футбол – дело святое, ведь Миша яростный фанат. Но не тут-то было, ведь появляется маленькая хулиганка Маша. Начинается очередное противостояние. Маша и Медведь – лучшие друзья, потому никак не может Миша отказать милой девочке в просмотре ее любимой программы.
А футбол тем временем уже начался.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»