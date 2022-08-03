В обычный летний день Миша расслабленно играет на гитаре. Спокойствие разрывает телефонный звонок с оповещением о начале футбола. Футбол – дело святое, ведь Миша яростный фанат. Но не тут-то было, ведь появляется маленькая хулиганка Маша. Начинается очередное противостояние. Маша и Медведь – лучшие друзья, потому никак не может Миша отказать милой девочке в просмотре ее любимой программы.

А футбол тем временем уже начался.

