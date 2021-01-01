Маша и Медведь. Песенки для малышей (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сюжет

В каждой серии Маша исполнит легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая цвета, алфавит и счет.



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