Wink
Детям
Маша и Медведь. Песенки для малышей
1-й сезон

Маша и Медведь. Песенки для малышей (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, Маша и Медведь. Песенки для малышей. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

26 коротких музыкальных серий мультфильма «Маша и медведь. Песенки для малышей» покажут приключения героев, знакомых едва ли не каждому ребенку. В каждом эпизоде Маша исполнит простые развивающие песенки, которые помогут маленьким зрителям лучше запомнить названия стран, выучить алфавит и счет.

Слушать песни мультика «Маша и Медведь» подряд вы можете на Wink.

Сериал Маша и Медведь 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск