Маша и Медведь. Песенки для малышей (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

26 коротких музыкальных серий мультфильма «Маша и медведь. Песенки для малышей» покажут приключения героев, знакомых едва ли не каждому ребенку. В каждом эпизоде Маша исполнит простые развивающие песенки, которые помогут маленьким зрителям лучше запомнить названия стран, выучить алфавит и счет.



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