Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 26 смотреть онлайн

Сюжет

Медведь и Машенька решили отремонтировать лесную хижину. При этом им помогают и другие звери. Ремонт запомнится им надолго, и всему виной непоседливый характер Маши и ее необычайное умение творить беспорядок в любом деле.



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