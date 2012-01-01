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Маша и Медведь
4-й сезон
26-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 26 смотреть онлайн

8.52012, Маша и Медведь. Осторожно, ремонт!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Медведь и Машенька решили отремонтировать лесную хижину. При этом им помогают и другие звери. Ремонт запомнится им надолго, и всему виной непоседливый характер Маши и ее необычайное умение творить беспорядок в любом деле.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»