Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 8 серия 58 смотреть онлайн

Маша и Медведь
8-й сезон
58-я серия

8.52016, Маша и Медведь. Кошки-Мышки
О сериале

Даже у больших и сильных есть свои страхи, и, порой, одна маленькая мышка может заставить целого Медведя трепетать от ужаса! Он готов на самые решительные меры, чтобы сохранить свои запасы и избавиться от непрошеного гостя! Ведь правду говорят, мышей бояться - в холодильник не заглядывать!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

