Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 29 смотреть онлайн

Медведь поливал цветы во дворе, как вдруг увидел Медведицу. Он тут же побежал в дом за гитарой и начал ей играть. Однако Медведица его стараний не оценила. Маше стало жаль Медведя, и она своими руками сделала новые музыкальные инструменты и организовала настоящую рок-группу. Новая музыка понравилась Медведице, и Медведь решил попробовать снова сыграть для нее...



Сериал Маша и Медведь 5 сезон 29 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.