Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 29 смотреть онлайн

Маша и Медведь
5-й сезон
29-я серия

8.52013, Маша и Медведь. Хит сезона
Мультсериалы0+

О сериале

Медведь поливал цветы во дворе, как вдруг увидел Медведицу. Он тут же побежал в дом за гитарой и начал ей играть. Однако Медведица его стараний не оценила. Маше стало жаль Медведя, и она своими руками сделала новые музыкальные инструменты и организовала настоящую рок-группу. Новая музыка понравилась Медведице, и Медведь решил попробовать снова сыграть для нее...

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»