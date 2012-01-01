Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
4-й сезон
25-я серия

8.52012, Маша и Медведь. Фокус-Покус
Мультсериалы0+

О сериале

Даже в ливень Маше не сидится дома, и она бежит в гости к Медведю. Тот настолько увлечeн чтением, что разрешает Маше открыть волшебный сундук фокусника, лишь бы не отвлекала. Медведь даже не предполагал, что Маша, наигравшись волшебным реквизитом, устроит самый настоящий фокус-покус.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

