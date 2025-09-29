Мамочки (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Прожженная карьеристка рожает первого ребенка и оказывается в сложном мире матерей, где все знают куда больше, чем она. Драмеди «Мамочки» — сериал из Кореи о сложностях материнства.
О Хёнчжин уже 42, и она всю жизнь думала только о карьере и деньгах. Она стала самым молодым членом совета директоров компании и блестяще справляется со всеми задачами. Однако к появлению первого ребенка ничто не смогло ее подготовить. Хёнчжин сразу понимает, что ничего не знает о воспитании детей, и после выписки из больницы идет в элитный центр послеродового ухода, который посещают даже топовые корейские звезды. К своему ужасу Хёнчжин осознает, что она — самая взрослая мамочка из всех местных клиенток и при этом понятия не имеет, что делать и как себя вести. К счастью, она знакомится с людьми, готовыми ее поддержать добрым советом.
Чему научится Хёнчжин, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Мамочки». Вдохновляющую дораму можно найти на нашем видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пак
Су-вон
- ОДАктриса
Ом
Джи-вон
- ПХАктриса
Пак
Ха-сон
- ЧХАктриса
Чан
Хе-джин
- ЧСАктёр
Чон
Сон-иль
- ЮБАктёр
Юн
Бак
- ЧРАктриса
Чхве
Ри
- ЛХАктриса
Лим
Хва-ён
- ПЩАктриса
Пак
Щи-ён
- НЮАктёр
Нам
Юн-су
- ЧСАктриса
Чхве
Су-мин
- ПУАктриса
Пэ
У-хи
- КМАктёр
Ким
Мин-чхоль
- ССАктриса
Сон
Сук
- ЧМАктёр
Чон
Мун-сон
- ЧХАктёр
Чон
Хи-тхэ
- КДСценарист
Ким
Джи-су
- ЮССценарист
Юн
Су-мин
- ЧЮСценарист
Чхве
Юн-хи