Мамочки (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.62020, Sanhujoriwon 1 сезон
Драма, Комедия16+
Прожженная карьеристка рожает первого ребенка и оказывается в сложном мире матерей, где все знают куда больше, чем она. Драмеди «Мамочки» — сериал из Кореи о сложностях материнства.

О Хёнчжин уже 42, и она всю жизнь думала только о карьере и деньгах. Она стала самым молодым членом совета директоров компании и блестяще справляется со всеми задачами. Однако к появлению первого ребенка ничто не смогло ее подготовить. Хёнчжин сразу понимает, что ничего не знает о воспитании детей, и после выписки из больницы идет в элитный центр послеродового ухода, который посещают даже топовые корейские звезды. К своему ужасу Хёнчжин осознает, что она — самая взрослая мамочка из всех местных клиенток и при этом понятия не имеет, что делать и как себя вести. К счастью, она знакомится с людьми, готовыми ее поддержать добрым советом.

Чему научится Хёнчжин, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Мамочки». Вдохновляющую дораму можно найти на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb