Мамочки (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Прожженная карьеристка рожает первого ребенка и оказывается в сложном мире матерей, где все знают куда больше, чем она. Драмеди «Мамочки» — сериал из Кореи о сложностях материнства.



О Хёнчжин уже 42, и она всю жизнь думала только о карьере и деньгах. Она стала самым молодым членом совета директоров компании и блестяще справляется со всеми задачами. Однако к появлению первого ребенка ничто не смогло ее подготовить. Хёнчжин сразу понимает, что ничего не знает о воспитании детей, и после выписки из больницы идет в элитный центр послеродового ухода, который посещают даже топовые корейские звезды. К своему ужасу Хёнчжин осознает, что она — самая взрослая мамочка из всех местных клиенток и при этом понятия не имеет, что делать и как себя вести. К счастью, она знакомится с людьми, готовыми ее поддержать добрым советом.



