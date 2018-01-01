Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Мамочки»

Режиссёры

Пак Су-вон

Park Soo-won
Режиссёр

Актёры

Ом Джи-вон

Eom Ji-won
АктрисаOh Hyeon-jin
Пак Ха-сон

Park Ha-seon
АктрисаJo Eun-jeong
Чан Хе-джин

Jang Hye-jin
АктрисаChoi Hye-sook
Чон Сон-иль

Jeong Seong-il
АктёрLee Seon-woo
Юн Бак

Yoon Bak
АктёрKim Do-yoon
Чхве Ри

Choi Ri
АктрисаLee Roo-da
Лим Хва-ён

Lim Hwa-yeong
АктрисаPark Yoon-ji
Пак Щи-ён

Park Shi-yeon
АктрисаHan Hyo-rin
Нам Юн-су

Nam Yoon-soo
АктёрHa Gyeong-hoon
Чхве Су-мин

Choi Soo-min
АктрисаAn Hee-nam
Пэ У-хи

Bae Woo-hee
АктрисаYoo Hee-won
Ким Мин-чхоль

Kim Min-cheol
АктёрMin-soo
Сон Сук

Son Sook
АктрисаKim Nam-rye
Чон Мун-сон

Jeong Moon-seong
АктёрProfessional resident who helps Hyeon-jin with her delivery
Чон Хи-тхэ

Jeong Hee-tae
АктёрLee Roo-da's father

Сценаристы

Ким Джи-су

Kim Ji-soo
Сценарист
Юн Су-мин

Yoon Soo-min
Сценарист
Чхве Юн-хи

Choi Yoon-hee
Сценарист