Актёры и съёмочная группа сериала «Мамочки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаOh Hyeon-jin
Ом Джи-вонEom Ji-won
АктрисаJo Eun-jeong
Пак Ха-сонPark Ha-seon
АктрисаChoi Hye-sook
Чан Хе-джинJang Hye-jin
АктёрLee Seon-woo
Чон Сон-ильJeong Seong-il
АктёрKim Do-yoon
Юн БакYoon Bak
АктрисаLee Roo-da
Чхве РиChoi Ri
АктрисаPark Yoon-ji
Лим Хва-ёнLim Hwa-yeong
АктрисаHan Hyo-rin
Пак Щи-ёнPark Shi-yeon
АктёрHa Gyeong-hoon
Нам Юн-суNam Yoon-soo
АктрисаAn Hee-nam
Чхве Су-минChoi Soo-min
АктрисаYoo Hee-won
Пэ У-хиBae Woo-hee
АктёрMin-soo
Ким Мин-чхольKim Min-cheol
АктрисаKim Nam-rye
Сон СукSon Sook
АктёрProfessional resident who helps Hyeon-jin with her delivery
Чон Мун-сонJeong Moon-seong
АктёрLee Roo-da's father