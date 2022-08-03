М убийца. Сезон 1. Серия 4
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М убийца (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, M - Eine Stadt sucht einen Mörder
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb