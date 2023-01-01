М убийца
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М убийца

М убийца (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, M - Eine Stadt sucht einen Mörder 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb