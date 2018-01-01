М убийца (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, M - Eine Stadt sucht einen Mörder 6 серий
Триллер, Криминал18+
О сериале
Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДШРежиссёр
Давид
Шалько
- ДМАктёр
Доминик
Марингер
- СФАктриса
Сара
Фрик
- ЙОАктриса
Йоханна
Орсини-Розенберг
- КДАктёр
Кристиан
Долезал
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ВААктриса
Верена
Альтенбергер
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ЮШАктриса
Юлия
Штембергер
- ГЛАктёр
Герхард
Либманн
- ДШСценарист
Давид
Шалько
- ЙЛПродюсер
Йон
Люфтнер
- МГОператор
Мартин
Гшлахт
- ДККомпозитор
Дорит
Крайслер