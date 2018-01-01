М убийца (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.

