М убийца
1-й сезон

М убийца (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, M - Eine Stadt sucht einen Mörder 6 серий
Триллер, Криминал18+

О сериале

Многосерийный ремейк культового фильма Фрица Ланга. В Вене орудует маньяк, похищающий маленьких детей. Горожане — от высокопоставленных особ до бедняков и представителей криминала — начинают самостоятельные поиски преступника. Город охватывают массовый психоз, паранойя и самосуд.

Страна
Австрия, Германия
Жанр
Криминал, Триллер

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb