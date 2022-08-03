Любовники. Сезон 5. Серия 1
Wink
Сериалы
Любовники
5-й сезон
1-я серия
8.42019, The Affair
Драма18+

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Любовники (сериал, 2019) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»