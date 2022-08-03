Wink
Сериалы
Любовники
5-й сезон

Любовники (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

8.42019, The Affair 11 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Долгожданный финал истории о цене запретной любви, в которой герои ищут искупление, пытаются примириться со своим прошлым и стремятся к будущему. Не упустите возможность узнать, как завершится история в драме «Любовники» — 5 сезон смотреть можно уже сейчас на Wink.

В пятом сезоне Ноа и Хелен сталкиваются со множеством испытаний и встречают людей, которые вносят в их жизнь новые эмоции и бросают новые вызовы. Сьерра изо всех сил старается совмещать материнство с актерской карьерой, а Уитни начинает готовиться к свадьбе. В то время как Хелен пытается справиться с потерей Вика, Ноа продолжает искать новое направление в своей жизни.

Хотите узнать, какие неожиданные повороты сюжета ждут вас в заключительном сезоне драматического триллера? Тогда скорее включайте «Любовники» — сериал смотреть онлайн, все сезоны можно в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»