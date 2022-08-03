Любовники (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

Долгожданный финал истории о цене запретной любви, в которой герои ищут искупление, пытаются примириться со своим прошлым и стремятся к будущему. Не упустите возможность узнать, как завершится история в драме «Любовники» — 5 сезон смотреть можно уже сейчас на Wink.



В пятом сезоне Ноа и Хелен сталкиваются со множеством испытаний и встречают людей, которые вносят в их жизнь новые эмоции и бросают новые вызовы. Сьерра изо всех сил старается совмещать материнство с актерской карьерой, а Уитни начинает готовиться к свадьбе. В то время как Хелен пытается справиться с потерей Вика, Ноа продолжает искать новое направление в своей жизни.



Хотите узнать, какие неожиданные повороты сюжета ждут вас в заключительном сезоне драматического триллера? Тогда скорее включайте «Любовники» — сериал смотреть онлайн, все сезоны можно в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!

