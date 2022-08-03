Любовники (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Долгожданный финал истории о цене запретной любви, в которой герои ищут искупление, пытаются примириться со своим прошлым и стремятся к будущему. Не упустите возможность узнать, как завершится история в драме «Любовники» — 5 сезон смотреть можно уже сейчас на Wink.
В пятом сезоне Ноа и Хелен сталкиваются со множеством испытаний и встречают людей, которые вносят в их жизнь новые эмоции и бросают новые вызовы. Сьерра изо всех сил старается совмещать материнство с актерской карьерой, а Уитни начинает готовиться к свадьбе. В то время как Хелен пытается справиться с потерей Вика, Ноа продолжает искать новое направление в своей жизни.
Хотите узнать, какие неожиданные повороты сюжета ждут вас в заключительном сезоне драматического триллера? Тогда скорее включайте «Любовники» — сериал смотреть онлайн, все сезоны можно в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джеффри
Рейнер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Колин
Бакси
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- Актёр
Доминик
Уэст
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- ДСАктёр
Джэдон
Сэнд
- Актёр
Джошуа
Джексон
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ДРАктёр
Джейк
Ричард Сичильяно
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- ОМАктёр
Омар
Метуолли
- ЛКАктриса
Лея
Кэтлетт
- АЭСценарист
Аня
Эпштейн
- СЗСценарист
Стью
Зичерман
- ЭОСценарист
Эрик
Овермиер
- СТПродюсер
Сара
Трим
- ХЛПродюсер
Хагай
Леви
- ДГПродюсер
Дэвид
Генри Хван
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- КМХудожница
Келли
МакГихи
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- ДДОператор
Джим
Дено
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос