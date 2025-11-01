Любовь к нему убила меня (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 2
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 3
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 4
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 5
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 6
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 7
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 8
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 9
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 10
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 11
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 12
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 13
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 14
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 15
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 16
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 17
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 18
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 19
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 20
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 21
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 22
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 23
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 24
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 25
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 26
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 27
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 28
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 29
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 30
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 31
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 32
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 33
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 34
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 35
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 36
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 37
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 38
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 39
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 40
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 41
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 42
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 43
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 44
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 45
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 46
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 47
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 48
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 49
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 50
- 18+1 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 51
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 52
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 53
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 54
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 55
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 56
- 18+3 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 57
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 58
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 59
- 18+2 мин
Любовь к нему убила меня
Сезон 1 Серия 60
О сериале
Хейли Грин — юная и талантливая художница, чья жизнь полна трудностей. Её отец постоянно влезает в долги, и в итоге продаёт её с аукциона, словно вещь. Но покупателем оказывается не просто богач, а Альфа-король Стивен Хоббс — могущественный правитель мира оборотней, обречённый умереть от древнего проклятия. Единственная, кто может его спасти — это Хейли, его судьбоносная избранница, отмеченная таинственной гексаграммой на коже.
Исполнение проклятия и исцеление Короля лежит через близость с ней. Но у этого спасения есть ужасная цена: в момент его исцеления жизнь Хейли оборвётся. Стивен, привыкший повелевать и брать что угодно, сталкивается с невозможным выбором. Сможет ли он принести в жертву женщину, в которую искренне влюбляется? Сможет ли он позволить ей умереть, когда его чувства станут настоящими?
Их хрупким отношениям угрожают не только внешние враги, но и внутренние демоны. Мишель, бывшая возлюбленная Стивена, и колдунья Изабелла плетут интриги, стремясь разрушить их связь и оставить проклятие в силе. Даже когда кажется, что любовь победила, судьба готовит новые испытания, и зрителей ждёт эмоциональная развязка, полная неожиданных поворотов.