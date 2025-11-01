Любовь к нему убила меня (сериал, 2025) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Хейли Грин — юная и талантливая художница, чья жизнь полна трудностей. Её отец постоянно влезает в долги, и в итоге продаёт её с аукциона, словно вещь. Но покупателем оказывается не просто богач, а Альфа-король Стивен Хоббс — могущественный правитель мира оборотней, обречённый умереть от древнего проклятия. Единственная, кто может его спасти — это Хейли, его судьбоносная избранница, отмеченная таинственной гексаграммой на коже.

Исполнение проклятия и исцеление Короля лежит через близость с ней. Но у этого спасения есть ужасная цена: в момент его исцеления жизнь Хейли оборвётся. Стивен, привыкший повелевать и брать что угодно, сталкивается с невозможным выбором. Сможет ли он принести в жертву женщину, в которую искренне влюбляется? Сможет ли он позволить ей умереть, когда его чувства станут настоящими?

Их хрупким отношениям угрожают не только внешние враги, но и внутренние демоны. Мишель, бывшая возлюбленная Стивена, и колдунья Изабелла плетут интриги, стремясь разрушить их связь и оставить проклятие в силе. Даже когда кажется, что любовь победила, судьба готовит новые испытания, и зрителей ждёт эмоциональная развязка, полная неожиданных поворотов.

