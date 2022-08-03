Любовь без лишних слов (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Аня, на свою беду, красива. Именно поэтому ее примечает местный олигарх, который во что бы то ни стало намерен на ней жениться, несмотря на предстоящую свадьбу Ани и Вадима. Состоятельный бизнесмен на пути к цели не останавливается ни перед чем. Обман, взятки, подлог – и вот уже Вадиму грозит тюремный срок, а цена его спасения - брак Ани с нелюбимым человеком.

