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Любовь без лишних слов
Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь без лишних слов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь без лишних слов»

Режиссёры

Фуад Шабанов

Фуад Шабанов

Режиссёр

Актёры

Людмила Свитова

Людмила Свитова

АктрисаАнна
Эммануил Виторган

Эммануил Виторган

АктёрПавел Аркадьевич Столбов
Борис Покровский

Борис Покровский

АктёрВадим Пряхин
Михаил Карпенко

Михаил Карпенко

АктёрИгорь
Ксения Скакун

Ксения Скакун

АктрисаЖанна
Екатерина Андрейченко

Екатерина Андрейченко

АктрисаТатьяна Столбова
Алла Вербицкая

Алла Вербицкая

Актриса
Ирина Конопацкая

Ирина Конопацкая

АктрисаНадежда Петровна
Ольга Горленкова

Ольга Горленкова

Актрисапродавец в ювелирном салоне
Владимир Черных

Владимир Черных

АктёрИван Семёнович Журченко

Сценаристы

Светлана Шумилова

Светлана Шумилова

Сценарист
Евгений Бабарыкин

Евгений Бабарыкин

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Роман Елистратов

Роман Елистратов

Продюсер
Юлия Сумачева

Юлия Сумачева

Продюсер

Художники

Владимир Светозаров

Владимир Светозаров

Художник

Монтажёры

Кристина Никифорова

Кристина Никифорова

Монтажёр

Операторы

Иван Багаев

Иван Багаев

Оператор