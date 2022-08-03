Люблю отца и сына. Серия 1
Wink
Сериалы
Люблю отца и сына
1-й сезон
1-я серия

Люблю отца и сына (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32020, Люблю отца и сына. Серия 1
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная, душа любой компании, у которой нет отбоя от поклонников. Но сердце Ирины молчит до тех пор, пока она не встречается на занятиях по самообороне с харизматичным тренером Алексеем.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Люблю отца и сына»