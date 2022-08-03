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Ловушка
2-й сезон
6-я серия

Ловушка (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2017, The Catch
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Элис Вон — лучший частный сыщик в Лос-Анджелесе и та самая женщина, с которой вы точно не хотите столкнуться. Но когда еe жених крадeт у неe огромную сумму и исчезает, Элис отправляется на миссию, цель которой — расплата.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»