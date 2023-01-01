Ловушка
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Ловушка

Ловушка (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, The Catch 2 сезона
Триллеры, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Элис Вон — лучший частный сыщик в Лос-Анджелесе и та самая женщина, с которой вы точно не хотите столкнуться. Но когда еe жених крадeт у неe огромную сумму и исчезает, Элис отправляется на миссию, цель которой — расплата.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»

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