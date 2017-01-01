Ловушка (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
2017, The Catch
Триллеры18+
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Сюжет
Элис Вон — лучший частный сыщик в Лос-Анджелесе и та самая женщина, с которой вы точно не хотите столкнуться. Но когда еe жених крадeт у неe огромную сумму и исчезает, Элис отправляется на миссию, цель которой — расплата.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Скотт
- РДРежиссёр
Роб
Дж. Гринли
- ЯТРежиссёр
Янн
Тернер
- Актриса
Мирей
Инос
- ПКАктёр
Питер
Краузе
- Актёр
Джей
Хейден
- РРАктриса
Роуз
Роллинз
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- ДСАктёр
Джон
Симм
- ДИАктёр
Джеки
Идо
- Актриса
Джина
Торрес
- АБАктёр
Алими
Баллард
- АХСценарист
Аллан
Хейнберг
- ДХПродюсер
Дэвид
Хемингсон
- ШРПродюсер
Шонда
Раймс
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ДКХудожн�ица
Джессика
Кендер
- ФФМонтажёр
Филип
Фаулер
- ЧСМонтажёр
Чарисса
Санджарернсуитхикуль