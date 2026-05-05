Ловцы звезд: Истоки. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Ловцы звезд: Истоки
1-й сезон
9-я серия
8.52024, Bu xing si: Yuan qi
Фэнтези, Боевик18+
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Ловцы звезд: Истоки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие разворачивается в эпоху династии Хань. После её воцарения в стране воцарился хаос: разные знатные кланы враждовали между собой за господство, грабили и запугивали простой народ

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
17 мин / 00:17

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