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Ловцы звезд: Истоки
Актёры и съёмочная группа сериала «Ловцы звезд: Истоки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловцы звезд: Истоки»

Актёры

Ли Ай

Ли Ай

Li Ai
Актриса
Сяо Ляньша

Сяо Ляньша

Xiao Liansha
Актриса

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер