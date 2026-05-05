2024, Bu xing si: Yuan qi
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Ловцы звезд: Истоки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 1
- 18+19 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 2
- 18+17 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 3
- 18+18 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 5
- 18+22 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 6
- 18+19 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 8
- 18+18 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 10
- 18+21 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 11
- 18+19 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 12
- 18+20 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 13
- 18+19 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 14
- 18+19 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 15
- 18+21 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 16
- 18+23 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 17
- 18+21 мин
Ловцы звезд: Истоки
Сезон 1 Серия 18
О сериале
Действие разворачивается в эпоху династии Хань. После её воцарения в стране воцарился хаос: разные знатные кланы враждовали между собой за господство, грабили и запугивали простой народ