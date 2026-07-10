WinkСериалыЛенинград 461-й сезон30-я серия
2014, Ленинград 46. Сезон 1. Серия 30
Криминал, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Ленинград 46 (сериал, 2014) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 8
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Ленинград 46
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 13
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 15
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 16
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 17
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 18
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 19
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 20
- 18+45 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 21
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 23
- 18+48 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 25
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 26
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 27
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 28
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 29
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 30
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 31
- 18+47 мин
Ленинград 46
Сезон 1 Серия 32
О сериале
Послевоенный Ленинград пережил блокаду, но еще не оправился от голода, разрухи и смертей. Милиция ведет неравный бой с накрывшей город преступностью. Ребров из отдела по борьбе с бандитизмом расследует особо запутанные дела. На фоне обычных ограблений, убийств и налетов разворачивается интеллектуальная битва между ним и бывшим учителем литературы Даниловым. Вернувшийся с фронта педагог потерял все: дом, работу, жену и дочь. Он опустился на дно криминального Ленинграда, забыл о принципах и возродился влиятельным бандитом по прозвищу Учитель.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb